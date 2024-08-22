USD 1.7000
EUR 1.8944
RUB 0.0186
Подписаться на уведомления
Российские войска попали в окружение в Курске: Сообщается о больших потерях
Новость дня
Российские войска попали в окружение в Курске: Сообщается о больших потерях

Россия свыклась с ситуацией в Курске

10:38 2356

Несмотря на успехи Украины в Курской области, для России возвращение этих территорий под свой контроль может быть «второстепенной задачей», пишет The Wall Street Journal со ссылкой на старшего научного сотрудника центра Карнеги Татьяну Становую.

По ее мнению, у России есть «более важная стратегическая цель» — продвинуться в Донецкой области.

Становая считает, что в Москве «нет особой паники» по поводу ситуации в Курской области. По ее словам, президент России Владимир Путин не думает, что «наступление украинских войск оказывает большое влияние на его более широкий стратегический расчет».

В центре этого расчета — «захват всей Донецкой области и в конечном счете коллапс украинского правительства, чтобы облегчить путь к переговорам в пользу России».

Поэтому российские военные не хотят быть втянутыми в наступление на Курск, которое может потребовать применения стратегии «выжженной земли», как ранее в Авдеевке и Бахмуте.

«Если он не найдет военного решения, то это может продолжаться месяцами или годами… И люди в Москве уже свыклись с этой мыслью», — заявила Становая о перспективах ситуации в Курской области.

Награждены военнослужащие Службы безопасности президента Азербайджана
Награждены военнослужащие Службы безопасности президента Азербайджана
12:27 399
Олимпийские чемпионы в гостях у Azercell
Олимпийские чемпионы в гостях у Azercell
09:01 2092
Как Украина наступает, если огневое преимущество у России?
Как Украина наступает, если огневое преимущество у России? главный вопрос
02:58 8649
США предупреждают: Россия будет интенсивно бомбить Украину
США предупреждают: Россия будет интенсивно бомбить Украину
11:15 1715
Гражданин Латвии экстрадирован в США из-за России
Гражданин Латвии экстрадирован в США из-за России
11:03 1003
Россия свыклась с ситуацией в Курске
Россия свыклась с ситуацией в Курске
10:38 2357
«Линкольн» прибыл на Ближний Восток
«Линкольн» прибыл на Ближний Восток
10:09 1641
Заявление Министерства здравоохранения Азербайджана
Заявление Министерства здравоохранения Азербайджана
09:53 3540
Атака на аэродром в Волгограде: повреждены истребители
Атака на аэродром в Волгограде: повреждены истребители обновлено 12:17
12:17 3896
ВСУ могут пойти в контрнаступление, но не все так радужно
ВСУ могут пойти в контрнаступление, но не все так радужно The Telegraph
02:54 4858
Эрдоган не согласен: в Багдаде не все спокойно
Эрдоган не согласен: в Багдаде не все спокойно наша корреспонденция
02:14 4638

ЭТО ВАЖНО

Награждены военнослужащие Службы безопасности президента Азербайджана
Награждены военнослужащие Службы безопасности президента Азербайджана
12:27 399
Олимпийские чемпионы в гостях у Azercell
Олимпийские чемпионы в гостях у Azercell
09:01 2092
Как Украина наступает, если огневое преимущество у России?
Как Украина наступает, если огневое преимущество у России? главный вопрос
02:58 8649
США предупреждают: Россия будет интенсивно бомбить Украину
США предупреждают: Россия будет интенсивно бомбить Украину
11:15 1715
Гражданин Латвии экстрадирован в США из-за России
Гражданин Латвии экстрадирован в США из-за России
11:03 1003
Россия свыклась с ситуацией в Курске
Россия свыклась с ситуацией в Курске
10:38 2357
«Линкольн» прибыл на Ближний Восток
«Линкольн» прибыл на Ближний Восток
10:09 1641
Заявление Министерства здравоохранения Азербайджана
Заявление Министерства здравоохранения Азербайджана
09:53 3540
Атака на аэродром в Волгограде: повреждены истребители
Атака на аэродром в Волгограде: повреждены истребители обновлено 12:17
12:17 3896
ВСУ могут пойти в контрнаступление, но не все так радужно
ВСУ могут пойти в контрнаступление, но не все так радужно The Telegraph
02:54 4858
Эрдоган не согласен: в Багдаде не все спокойно
Эрдоган не согласен: в Багдаде не все спокойно наша корреспонденция
02:14 4638
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться