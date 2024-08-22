Россия свыклась с ситуацией в Курске

Несмотря на успехи Украины в Курской области, для России возвращение этих территорий под свой контроль может быть «второстепенной задачей», пишет The Wall Street Journal со ссылкой на старшего научного сотрудника центра Карнеги Татьяну Становую.

По ее мнению, у России есть «более важная стратегическая цель» — продвинуться в Донецкой области.

Становая считает, что в Москве «нет особой паники» по поводу ситуации в Курской области. По ее словам, президент России Владимир Путин не думает, что «наступление украинских войск оказывает большое влияние на его более широкий стратегический расчет».

В центре этого расчета — «захват всей Донецкой области и в конечном счете коллапс украинского правительства, чтобы облегчить путь к переговорам в пользу России».

Поэтому российские военные не хотят быть втянутыми в наступление на Курск, которое может потребовать применения стратегии «выжженной земли», как ранее в Авдеевке и Бахмуте.

«Если он не найдет военного решения, то это может продолжаться месяцами или годами… И люди в Москве уже свыклись с этой мыслью», — заявила Становая о перспективах ситуации в Курской области.