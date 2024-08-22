Россию ждут новые санкции

Евросоюз готовит новые санкции против России. Ожидается, что новые ограничения могут затронуть рыбный промысел и металлургическую отрасль, сообщают «Известия» со ссылкой на заявление Еврокомиссии.

В ЕС 80% импорта стальных полуфабрикатов поступает из России и Украины. Генеральный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев предупредил о возможном расширении списка продукции российской металлургии, попадающей под санкции, из-за изменения схемы закупок ЕС и отмены квот на стальные слябы. Возможной мерой называют полный запрет поставок в Евросоюз свежей рыбы, в том числе минтая.

Сектор стальной продукции впервые попал под западные санкции в марте 2022 года, когда ограничения коснулись широкого спектра изделий, включая металлические листы, арматуру, катанки, трубы и другую продукцию. В октябре 2022 года санкции были расширены на импорт стальных слябов, при этом установлены квоты на 3,75 млн тонн слябов из России на период до сентября 2024 года.