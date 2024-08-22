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Гражданин Латвии экстрадирован в США из-за России

11:03 1005

Гражданин Латвии Олег Чистяков был экстрадирован в США, его обвиняют в незаконных поставках авиационного оборудования в Россию, сообщил американский Минюст.

«Чистяков вступил в заговор с гражданами США Кириллом Буяновским и Дугласом Эдвардом Робертсоном с целью сбыта, ремонта и поставок американского авиационного оборудования клиентам в России», - утверждает ведомство.

Чистякову грозит до 20 лет тюремного заключения и штраф в размере $1 млн.

Буяновский и Робертсон были задержаны в марте 2023 года. Они оба признали свою вину. Вынесение приговоров ожидается 3 октября в отношении Робертсона и 14 ноября в отношении Буяновского.

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