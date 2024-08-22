Уолц согласился баллотироваться на пост вице-президента США

Номинация состоялась на третий день Национального съезда Демократической партии в Чикаго.

В своей речи Уолц подчеркнул, что для него большая честь быть выбранным на эту должность, и отметил, что все присутствующие на съезде объединены любовью к своей стране.

Уолц рассказал о своем детстве в маленьком городе, службе в армии и карьере учителя в государственной школе, подчеркнув свою приверженность поддержке среднего класса.

Он пообещал, что кандидат в президенты от демократов Камала Харрис в случае победы на выборах снизит налоги для семей среднего класса, сделает жилье более доступным и примет меры против крупных фармацевтических компаний.

«Независимо от того, кто вы есть, Камала Харрис будет бороться за вашу свободу жить той жизнью, которой вы хотите. Потому что это то, чего мы хотим для себя, и это то, чего мы хотим для наших соседей», - заявил Уолц, завершая свою речь.