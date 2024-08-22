США предупреждают: Россия будет интенсивно бомбить Украину

Посольство США в Киеве предупредило американских граждан об угрозе российских воздушных ударов в связи с празднованием Дня Независимости Украины 24 августа.

«По оценке посольства США в Киеве, в течение следующих нескольких дней и в течение выходных существует повышенный риск ночных и дневных атак российских беспилотников и ракет по всей территории Украины в связи с празднованием Дня Независимости Украины», - говорится в сообщении на сайте дипведомства.