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США предупреждают: Россия будет интенсивно бомбить Украину

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Посольство США в Киеве предупредило американских граждан об угрозе российских воздушных ударов в связи с празднованием Дня Независимости Украины 24 августа.

«По оценке посольства США в Киеве, в течение следующих нескольких дней и в течение выходных существует повышенный риск ночных и дневных атак российских беспилотников и ракет по всей территории Украины в связи с празднованием Дня Независимости Украины», - говорится в сообщении на сайте дипведомства.

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