Польша собирается производить миллионы снарядов

«Одного предприятия не хватит. Необходим целый комплекс заводов, поскольку боеприпасы - это чувствительный материал, который из-за риска взрыва должен производиться в разных местах», - сказал он.

По мнению генерала, имеющихся запасов боеприпасов на складах в стране недостаточно.

«Польской армии потребуется несколько миллионов снарядов стандартного артиллерийского калибра и несколько десятков миллионов снарядов меньшего калибра. Сейчас у Польши нет таких производственных мощностей, но она может их построить», - указал бывший командующий.

Он обратил внимание на зависимость страны от поставок иностранных боеприпасов.

«В случае войны поставки из США или стран Азии могут стать невозможными, поэтому необходимо быстрое заполнение складов боеприпасами», - подытожил генерал.