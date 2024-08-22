Трамп за пуленепробиваемым стеклом

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп на своем первом митинге под открытым небом после покушения на него в прошлом месяце выступил за пуленепробиваемым стеклом. Об этом пишет агентство АР.

Трамп выступил в среду в Северной Каролине на мероприятии, посвященном национальной безопасности.

Он говорил из-за трибуны, окруженной пуленепробиваемым стеклом, которое образовало защиту вокруг бывшего президента. Это часть усиленных шагов, направленных на обеспечение его безопасности после стрельбы в Пенсильвании 13 июля.

По периметру были сложены контейнеры, чтобы создать дополнительные стены и перекрыть линии обстрела. На крышах дежурили снайперы.

Говоря о политике, он назвал своего предшественника Барака Обаму «отвратительным» за его комментарии накануне вечером на Национальном съезде Демократической партии.

Трамп также обвинил президента Джо Байдена и вице-президента Камалу Харрис в выводе войск из Афганистана, а также в войнах в Украине и на Ближнем Востоке, неоднократно возвращаясь в своих выступлениях к съезду демократов в Чикаго, где ораторы называли Трампа угрозой для страны, если он вернется в Белый дом.