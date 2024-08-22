Тысячи солдат НАТО у российских границ

Бронетанковая бригада НАТО численностью 4-5 тыс. солдат будет создана поблизости от границы с Россией в финском городе Миккели. Об этом в четверг со ссылкой на источники сообщает газета Iltalehti.

Ожидается, что о решении будет официально объявлено в ближайшие недели. Создаваемое подразделение известно также как FLF (Forward Land Forces), передает издание.

21 августа сообщалось, что Финляндия ведет переговоры с несколькими странами НАТО о размещении войск на территории страны.