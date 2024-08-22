Награждены военнослужащие Службы безопасности президента Азербайджана
12:27 422
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении военнослужащих Службы безопасности президента Азербайджанской Республики.
Согласно распоряжению, военнослужащие Службы безопасности президента Азербайджанской Республики награждены за отличие при исполнении служебных обязанностей.
С полным текстом распоряжения можно ознакомиться по ссылке.
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