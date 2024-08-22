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Награждены военнослужащие Службы безопасности президента Азербайджана

12:27 422

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении военнослужащих Службы безопасности президента Азербайджанской Республики.

Согласно распоряжению, военнослужащие Службы безопасности президента Азербайджанской Республики награждены за отличие при исполнении служебных обязанностей.

С полным текстом распоряжения можно ознакомиться по ссылке.

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