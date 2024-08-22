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Клинтон высмеял Трампа после слов о России

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Экс-президент США (1993-2001) Билл Клинтон назвал бывшего американского лидера (2017-2021) и кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа «хорошим актером» за слова о том, что при его администрации Вашингтон пользовался уважением со стороны Москвы и Пхеньяна.

«Я чуть не закашлялся во время первых дебатов этого предвыборного сезона, когда президент Трамп сказал, что никто больше не уважает Америку так, как это было, когда он был президентом. ...И с невозмутимым лицом! Послушайте, ему нужно отдать должное - он хороший актер. С серьезным лицом он привел в качестве доказательства уважение, которое существовало со стороны лидеров КНДР и России», - сказал Клинтон, выступая на Национальном съезде Демократической партии США в Чикаго.

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