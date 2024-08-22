Зеленский провел совещание вблизи границы с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский посетил приграничные территории Сумской области. Глава украинского государства провел совещание с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским. Об этом Зеленский сообщил в своем Facebook.

Зеленский собрал совещание с главкомом ВСУ и начальником Сумской ОВА Владимиром Артюхом.

Сырский доложил о ситуации на фронте, в том числе о самых сложных участках. Главнокомандующий сообщил о шагах по усилению обороны на Торецком и Покровском направлениях, а также о Курской операции.

«В определенных районах Курской области под контролем Украины еще один населенный пункт, и есть пополнение обменного фонда», - говорится в сообщении.

Глава Сумской ОВА доложил о ситуации в Сумской области после начала Курской операции. Отмечается, что наблюдается уменьшение обстрелов и жертв среди гражданских.