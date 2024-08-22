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У Грузии свое понятие о демократии

13:44 977

Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что запрет политических партий – это «демократический процесс». Заявление грузинского премьера приводит «Грузия Online».

Кобахидзе утверждает, что политические партии запрещают в Украине и Молдове, и Евросоюз положительно оценивает это.

Однако глава грузинского правительства не упомянул, что в этих случаях речь идет о связанных с РФ политсилах.

«Политические партии в Украине и Молдове запрещаются одна за другой, и с той же стороны ЕС звучат очень положительные отзывы. Это демократический процесс, когда политическая партия создает проблемы для национальных интересов государства... Ее запрет – это ответственность государства перед своей собственной страной и демократической системой», – сказал Кобахидзе.

По словам председателя грузинского правительства, «когда есть правовая основа, это (запрет партии. – Ред.) должно быть сделано в демократическом государстве».

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