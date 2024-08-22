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Ливан и Украина опасны для граждан Китая

13:55 372

Власти Китая призывают граждан народной республики воздержаться от поездок в Украину в связи с угрозой их личной безопасности. Об этом сообщило посольство КНР в Киеве.

В сообщении на странице дипломатической миссии в WeChat говорится, что в последнее время по всей Украине «часто раздаются звуки сирен, что повышает риск атак с воздуха и других угроз безопасности».

«Просим китайских граждан пока воздержаться от поездок, а тех, кто добровольно остается на украинской территории, - повысить свою осведомленность о безопасности, заходить в убежища ПВО при первом сигнале тревоги», - сказали в посольстве.

Кроме того, власти КНР обратились к своим гражданам, находящимся в Ливане, с призывом как можно скорее вернуться домой или выехать в третью страну, пока не отменены коммерческие авиарейсы. Как сообщило китайское посольство в Бейруте, призыв вызван опасениями в связи с эскалацией напряженности в ближневосточном регионе.

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