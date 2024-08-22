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Турция не сводит глаз с Кипра

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На Кипре в последнее время наблюдается «активизация», заявил на еженедельной пресс-конференции Министерства обороны Турции контр-адмирал Зеки Актюрк.

«В последнее время на острове Кипр наблюдается активизация, и деятельность на Южном Кипре тщательно отслеживается. Принимаются необходимые меры против любых угроз, которые могут возникнуть для безопасности Турецкой Республики Северного Кипра», - сказал Актюрк.

Он отметил, что размещение войск США и Великобритании на Южном Кипре после напряженности между Израилем и Ираном «пока не оказало негативного воздействия на безопасность Северного Кипра».

«Независимо от того, кто размещает войска, мы внимательно следим за всеми событиями. На данный момент нет никаких проблем или негативных последствий для безопасности Северного Кипра», - добавил Актюрк.

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