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Иран принял решение по Израилю

14:02 2583

Иранские власти на этой неделе дали понять, что обещанный ответный удар по Израилю откладывается.

Как пишет The Washington Post, удар должен стать ответом на предполагаемую ликвидацию Исмаила Хании, за которую Иран считает Израиль ответственным.

В первые недели после атаки в Тегеране звучали заявления о грядущем разрушительном возмездии. Однако, согласно заявлению иранской миссии в ООН, сейчас речь идет о «тщательно продуманном ответе», который не должен нарушить возможное перемирие в Газе.

Пресс-секретарь Корпуса стражей исламской революции бригадный генерал Али Мохаммад Наини заявил, что Иран готов ждать, подчеркивая, что «период ожидания может быть длительным».

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