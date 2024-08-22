Минздрав и Национальный центр офтальмологии проводят в Лачине мобильное обследование

В рамках программы «Великое возвращение» при организации Министерства здравоохранения Мобильная клиника Национального центра офтальмологии имени академика Зарифы Алиевой Минздрава проводит в городе Лачине двухдневные офтальмологические медицинские осмотры граждан. Основной целью офтальмологической акции является оперативное обследование граждан, предотвращение ухудшения зрения, выявление ранней патологии зрения и назначение соответствующего лечения.

В первый день медицинской акции около 100 граждан прошли офтальмологический осмотр. По результатам обследований у некоторых граждан выявлены синдром сухого глаза, аллергический конъюнктивит, рефракционная патология, миопический астигматизм и другие заболевания. Также проведен общий мониторинг заболеваний глаз и обсуждены полученные результаты. В то же время для пациентов, столкнувшихся с серьезными проблемами и нуждающихся в сложных операциях, созданы условия для посещения Национального центра офтальмологии имени академика Зарифы Алиевой.

В целом в рамках двухдневной офтальмологической акции планируется обследование около 200 граждан. В ходе акции было отмечено, что порой симптомы глазных заболеваний могут остаться незамеченными. С целью выявления патологии глаз на начальных стадиях специалисты Центра дали рекомендации местным жителям регулярно проходить общий офтальмологический осмотр.