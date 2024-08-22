Патарадзе завершит свою дипмиссию в Азербайджане

Посол Грузии в Азербайджане Зураб Патарадзе завершит свою дипмиссию в следующем году. Об этом сообщили в посольстве Грузии в Азербайджане.

«Согласно распоряжению правительства Грузии, 1 января 2025 года посол завершит свою дипломатическую миссию в Азербайджане в связи с истечением срока ротации дипломатической службы», – говорится в сообщении посольства.

Зураб Патарадзе занимает должность чрезвычайного и полномочного посла Грузии в Азербайджанской Республике с августа 2018 года.