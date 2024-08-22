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Индия рекордно закупается российской нефтью

14:27 526

Индия обогнала Китай в качестве крупнейшего в мире импортера российской нефти в июле, так как китайские нефтепереработчики стали покупать меньше сырья из-за снижения прибыли от производства топлива.

Reuters передает, что доля российской нефти в общем объеме индийского импорта в июле составила рекордные 44%, увеличившись до 2,07 миллиона баррелей в сутки, это на 4,2% больше, чем в июне, и на 12% больше год к году, свидетельствуют данные источников в торговле и промышленности.

Это превысило июльский объем импорта нефти Китая из России, составивший 1,76 миллиона баррелей в сутки, согласно данным китайской таможни.

«Потребности Индии в российской нефти будут расти до тех пор, пока не произойдет дальнейшего ужесточения санкций», - сказал источник в индийской нефтеперерабатывающей отрасли.

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