Отказ «дружественных стран» обвалил промышленность России

Российским промышленным предприятиям грозят банкротства и остановка производства из-за невозможности закупить критическое химическое сырье за рубежом, в том числе в «дружественных» странах. Об этом говорится в письме, которое направили в правительство 20 крупных компаний, среди которых представители автомобильной отрасли, строительные предприятия и производители бытовой техники.

Из-за 14-го пакета санкций Евросоюза в Россию прекратились поставки полиметиленфенилизоцианатов (МДИ), которые используются в производстве монтажных пен, герметиков, наливных полов, труб, комплектующих холодильников и автозапчастей. По этому материалу экономика зависит от импорта на 100%, цитирует РБК письмо, направленное на имя главы Минпромторга Антона Алиханова.

Поставщики из США, Европы и Японии прекратили отгрузки, и к ним присоединился Китай. Крупнейший производитель МДИ из КНР Wanhua Chemical Group объявил о полной остановке поставок в Россию. Попытка договориться с Саудовской Аравией успеха не принесла, жалуются промышленники: Sadara Chemical не подтвердила возможность отгрузок в Россию.

«Это решение стало потрясением для отрасли, так как с учетом ограниченности складских запасов у участников рынка и ограниченного срока хранения МДИ сохранение данной ситуации в течение нескольких ближайших месяцев повлечет за собой риски остановки и банкротства действующих производств», — говорится в письме.

«На рынке уже началась паника», — подтверждает Алексей Горохов, исполнительный директор ассоциации НАППАН (объединяет производителей строительных панелей). Дело в том, что создать запасы МДИ невозможно технически, поскольку он быстро разлагается; имеющихся запасов хватит лишь на два месяца, а возможности наладить серые схемы «очень ограничены», объясняет эксперт.

«Урон от недопоставки этого компонента будет огромен, — продолжает Горохов. - Его заменить в большинстве сфер применения нечем. В конечном итоге это рабочие места, это люди, которые должны получать зарплату, но предприятия не смогут ее обеспечить».

Без МДИ невозможно изготовить пену, из которой делается теплоизоляция, но пострадают не только строительные компании, но и, например, производители холодильников, предупреждает Антон Гуськов, официальный представитель РАТЭК (ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники).

«У нас он (МДИ) не производится, а если и производится, то в незначительных количествах и непригодного для бытовой техники качества», — сетует Гуськов. Запуск собственного производства МДИ был включен в программу развития промышленности еще в 2014 году, но за 10 лет ни один полноценный завод так и не был построен.

Представители промышленных компаний в письме просят срочно решить вопрос на «всех уровнях взаимодействия» с Китаем по возобновлению приема заказов на МДИ, а также помочь договориться с Саудовской Аравией, отмечает РБК. Кроме того, они указывают на необходимость решить проблемы с проведением оплаты за МДИ в банках Китая.