Русский не хочет умирать. Как немец, португалец или чех

В последние недели западный мир с нескрываемым изумлением наблюдает за тем, что происходит в Курской области. Нет-нет, на сей раз речь не о впечатляющих военных успехах армии Украины, с которыми все уже, похоже, успели свыкнуться. Мир поражен другим – пассивностью россиян, не проявляющих ни малейшего желания воевать с врагом, который не только вторгся, но даже стал окапываться на суверенной территории Российской Федерации? Как такое вообще возможно?!

Для европейцев происходящее в Курской области – это уничтожение одного из самых древних стереотипов о грозных и воинственных русских людях, которые при одном упоминании слова «война» загорались, как спички, хватались за топоры и вилы и по зову власти шли умирать за Русь-матушку. Впрочем, разве только европейцы столетиями заслушивались эпическими историями о несокрушимости боевого духа русских, которых хлебом не корми, дай только повоевать? Даже никого не признающий Дональд Трамп время от времени вспоминает о победах России над Наполеоном и Гитлером. Ну и где сегодня все это? Куда подевалось величие духа? Почему русские так неожиданно и резко охладели к войне, ликвидируя в коллективном сознании европейцев представление о нации-воине, которое формировалось веками? И, кстати, куда подевались вечно пьяные, готовые сжечь мир в ядерном пожаре русские генералы в опереточных мундирах, образы которых в большом количестве и наштамповал Голливуд? Современные генералы российской армии если и отличились чем-то в последние десятилетия, то только немереной страстью к деньгам, загородным виллам и «Мерседесам».

Словом, западники в шоке от русских, которые, к всеобщему изумлению, ведут себя совсем не так, как от них ожидали. Вражеская армия с трезубцем на шевронах топчет священную землю Курской области, на которую восемьдесят лет не ступал сапог супостата, рвется на Белгородщину, атакует дронами Москву, однако ни обращений лидера со словами «Братья и сестры!..», ни сводок Левитана, ни очередей добровольцев у ворот военкоматов нет в помине. Если и есть очереди, то скорее в эвакуационные автобусы... Возмущенные донельзя Z-патриоты записывают гневные обращения к жителям Курской области, начинающиеся словами: «Эй, вы чего? Вы вообще мужики или как? Почему убегаете, почему не берете в руки оружие и не даете отпор врагу?..» Одна из особенностей этой войны заключается в том, что впервые за всю историю страны, занимающей одну шестую территории планеты, ее армия испытывает дефицит живой силы. Нынешняя численность армии РФ позволяет по сантиметру продвигаться на востоке Украины, но не более того. Что также за пределами понимания европейцев, воспитанных на легендах и поверьях о том, что с русскими воевать невозможно.

Первые симптомы разочарования проявились в 2022 году, после первых же часов вторжения в Украину, когда стало ясно, что о блицкриге лучше забыть, что война эта будет долгой, и что численности, с которой оккупационная армия полезла в Украину, надолго не хватит. Тогда же выяснилось, что большинство граждан России, на словах поддерживавших войну, реально участвовать в ней не желают. Выстраиваться в колонны в форме буквы Z, называть украинцев нацистами, призывать Путина сбросить на Киев атомную бомбу – это пожалуйста. Но воевать за это – увольте! Власть решила воевать – так пусть воюет, кто ей мешает? У нее есть нефть и газ, есть бюджет, есть деньги, есть оружие, есть армия – вот пусть и разбирается с укропами. А меня и мою семью не троньте!.. Надо сказать, что осознание новой реальности пришло не сразу. И по мере того как общество демонстрировало образцы непробиваемости, менялась риторика правительственной пропаганды. В первые несколько недель она привычно апеллировала к патриотическим чувствам граждан – мол, вставай, страна огромная, вставай на смертный бой… Не забывая при этом поинтересоваться: «А ты записался в добровольцы?» Но со временем, к изумлению европейцев и, думаю, высшего кремлевского руководства, выяснилось, что простые россияне в массе своей на патриотические призывы не реагируют вообще. Надрывные вопли Соловьева о том, что умереть за Родину – великая честь, звучали как глас вопиющего в пустыне, вызывая сконфуженные улыбки ветеранов соловьевской «говорильни». Когда же картина коллективной апатии предстала во всей своей социальной неприглядности, российская пропаганда подошла к проблеме с другого угла и стала апеллировать к мужскому достоинству россиян, которым в последние двадцать лет вбивали в головы, что европейцы, как правило, изнежены, слабы и сексуально деградированы, тогда как русские мужики все как на подбор, киборги.

Любой человек, хоть раз побывавший в одном из крупных российских городов, безусловно, понимает, что все это ерунда, что в бытовом смысле русские мужчины – такие же европейцы, как немцы или поляки, что они так же привыкли к хорошей жизни, к вечеринкам по пятницам, к тыквенному латте и другим прелестям жизни. И у среднестатистического русского желание умереть непонятно за что такое же, как у среднестатистического немца, португальца или чеха. Но, как известно, любая пропаганда блокирует неудобную для нее реальность и с упорством, достойным лучшего применения, пытается переделать мир под себя. «Переобувшись» по ходу, российские пропагандисты отложили в сторону патриотические лозунги и перешли на «понятийные» аргументы. «Ты что, не мужик? – вопрошали они из всех утюгов и ящиков на протяжении нескольких месяцев. - А ну давай за оружие и в бой, против геев и сатанистов, как и положено настоящему мужику!» Однако и обращение «по-пацански» тоже ничего не дало – русские мужики, воспитанные на подвигах Ильи Муромца, капитана Тушина и молодой гвардии Краснодона, по-прежнему обходили военкоматы стороной, а то и вовсе покидали страну, наблюдая за войной в Украине из стран Южного Кавказа и Центральной Азии. И вот, когда весь пропагандистский инструментарий ничего не дал, власть приняла циничное, но единственно разумное решение. Если перевести обращение власти к молодым и не очень молодым россиянам на язык родных берез, то, по сути, звучало оно так: «Не хотите умирать на фронте из любви к Родине? Ну так подыхайте за деньги!» Поистине, безошибочное решение, поскольку деньги как были, так и остаются универсальным решением любых проблем. В результате финансовая мотивация в депрессивных российских регионах сработала на несколько порядков эффективнее, чем соловьевские завывания о патриотизме и мужской чести. Остается лишь понять, как дошло до такого?

Вероятно, решающую роль сыграло стечение нескольких факторов. Первый – это изменение образа и уровня жизни в российских городах. Молодежь в Москве, Питере, Ростове, Краснодаре, Казани, способная держать оружие и воевать, слишком обленилась и привыкла к комфортной жизни. Чтобы разменять эти каждодневные блага на перспективу получить пулю в лоб или в лучшем случае остаться без конечностей, им нужны куда более весомые причины, нежели проблемы русскоязычного населения Донбасса или заигрывание украинцев с блоком НАТО. По образу жизни русские горожане – почти европейцы. Соответственно, и их поведение в кризисных ситуациях близко к европейскому. Это в устах кремлевских пропагандистов русские мужчины – сплошь домостроевцы и мужики, чтящие кодекс пацана. А в реальности они давно уже «отформатированы» комфортной жизнью, им плевать на «мужские» понятия, они ничего не имеют против ЛГБТ-сообщества и практически не подвержены влиянию религии. Чем цивилизованнее и богаче страна, тем менее воинственны ее граждане. Это настолько очевидно, что остается лишь гадать, почему в Кремле не учли этот фактор. Второе – не работает лозунг «Бабы еще нарожают». Не обнадеживайте себя попусту, не нарожают! Сегодня в среднестатистической русской семье не более двух детей. Соответственно, ценность каждого из них в десятки раз выше, чем сто лет назад, когда в семьях их было от шести до двенадцати. Ни одна мать не отпустит своего сына на войну, теша себя надеждой, что может родить еще одного. Российская пропаганда проморгала и этот фактор: набирать армию в стране с низкой рождаемостью – огромная проблема. А рождаемость в России - без всяких там ЛГБТ-пропаганды и гей-парадов – примерно на уровне Европы.