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Польша и Индия обсуждают прекращение войны в Украине

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Премьер Индии Нарендра Моди в четверг заявил, что решить проблему Украины силовыми методами невозможно. «Решение по Украине не получится отыскать на поле боя», - приводит агентство Bloomberg слова премьера во время визита в Польшу.

Моди заявил об «обеспокоенности» в связи с ситуацией в Украине и добавил, что Индия «поддержит инициативы, которые бы положили конец войне». В свою очередь, премьер Польши Дональд Туск высказал мнение, что Индия может сыграть «важнейшую» роль в прекращении войны.

Ранее в индийском МИД сообщали, что Моди посетит Польшу 21-22 августа, а затем на поезде отправится в Киев.

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