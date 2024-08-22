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На танкере «Ханкенди» типа «Афрамакс» поднят флаг Азербайджана

фото; видео
15:26 846

Приобретенный в результате исследования рынка совместным предприятием SA Maritime AFEZCO, созданным на паритетных началах и зарегистрированным в свободной экономической зоне Алят с одобрения наблюдательных советов SOCAR и ASCO четвертый танкер типа «Афрамакс» введен в эксплуатацию. 

По поручению президента Ильхама Алиева судну присвоено название «Ханкенди» в честь древней азербайджанской земли.

«Ханкенди» будет управляться компанией ASCO Ship management AFEZCO, как и другие наши танкеры типа «Афрамакс», введенные в эксплуатацию ранее. Наш трехцветный флаг был поднят на танкере «Ханкенди» под звуки Государственного гимна.

Заместитель председателя правления ASCO Тариель Мирзаев поздравил всех моряков с вводом в эксплуатацию танкера «Ханкенди» и пожелал экипажу успехов. На мероприятии капитану судна также были вручены национальные сувениры.

На церемонии было подчеркнуто, что ввод в эксплуатацию танкера «Ханкенди», который имеет неограниченные навигационные возможности и будет плавать в водах за пределами Каспийского моря, имеет стратегическое значение для экономики Азербайджана и национального судоходства.

На мероприятии также было отмечено, что формирование экипажа из отечественных моряков является одним из главных приоритетов как для «Ханкенди», так и для других судов данного типа. Среди членов экипажей судов данного типа уже есть азербайджанские моряки. Двое из них - третий помощник капитана Джахангир Ягубов и четвертый механик Тейюб Мамедов - работают на судне «Ханкенди».

Следует отметить, что дедвейт (общая грузоподъемность) танкера, построенного на основе последних достижений судостроения, составляет 115 521 тонн. Длина 249,95 метра, ширина 44 метра, высота борта 21,20 метра, осадка 15,22 метра, максимальная скорость 16 узлов.

Дедвейт (общая грузоподъемность) танкера, построенного на основе последних достижений судостроения, составляет 115 521 тонну. Длина 249,95 метра, ширина 44 метра, высота борта 21,20 метра, осадка 15,22 метра, максимальная скорость 16 узлов.

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