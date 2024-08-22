На танкере «Ханкенди» типа «Афрамакс» поднят флаг Азербайджана

Приобретенный в результате исследования рынка совместным предприятием SA Maritime AFEZCO, созданным на паритетных началах и зарегистрированным в свободной экономической зоне Алят с одобрения наблюдательных советов SOCAR и ASCO четвертый танкер типа «Афрамакс» введен в эксплуатацию.

«Ханкенди» будет управляться компанией ASCO Ship management AFEZCO, как и другие наши танкеры типа «Афрамакс», введенные в эксплуатацию ранее. Наш трехцветный флаг был поднят на танкере «Ханкенди» под звуки Государственного гимна.

Заместитель председателя правления ASCO Тариель Мирзаев поздравил всех моряков с вводом в эксплуатацию танкера «Ханкенди» и пожелал экипажу успехов. На мероприятии капитану судна также были вручены национальные сувениры.