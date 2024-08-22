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Венгрия пригрозила наводнить Брюссель мигрантами

15:18 528

Венгерское правительство Виктора Орбана в миграционном споре с ЕС заявило, что готово предоставлять мигрантам и искателям убежища бесплатные билеты в одну сторону до Брюсселя. Об этом заявил руководитель аппарата премьера Венгрии Гергей Гуйяш.

Выступая на пресс-конференции в Будапеште, он раскритиковал июньское решение суда ЕС, который обязал Венгрию выплатить штраф в размере 200 миллионов евро за постоянное нарушение правил предоставления убежища. А также дополнительно – по 1 миллиону евро в день, пока Венгрия не приведет свою политику в соответствие с законодательством ЕС.

«Брюссель хочет заставить нас любой ценой впустить мигрантов», – сказал Гуйяш. Он заявил, что если ЕС продолжит навязывать Венгрии правила, которые «не позволяют задерживать мигрантов на границе», его страна предложит каждому мигранту «бесплатный транспорт до Брюсселя».

«Венгрия не хочет платить этот ежедневный штраф бесконечно, поэтому мы сделаем так, чтобы люди могли въезжать, если они хотят, и предложим им билет в один конец до Брюсселя», – сказал Гуйяш.

«Если Брюссель хочет мигрантов, то он может их получить», – продолжил он.

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