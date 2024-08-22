Ильхам Алиев в Узбекистане
15:20 957
Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл с государственным визитом в Узбекистан.
В Ташкентском международном аэропорту имени Ислама Каримова, где развевались государственные флаги двух стран, в честь главы азербайджанского государства был выстроен почетный караул.
Президента Ильхама Алиева и первую леди Мехрибан Алиеву встретили премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов и другие официальные лица.
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