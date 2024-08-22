Более 50 направлений и новые возможности для путешествий от AZAL

Расписание начнет действовать с конца октября 2024 года и продлится до конца марта 2025 года. Продажа билетов уже открыта.

Национальный авиаперевозчик Азербайджана AZAL анонсировал осенне-зимнее расписание полетов на 2024–2025 годы, расширив свою маршрутную сеть до более чем 50 направлений, в том числе два внутренних – в Нахчыван и Физули. Об этом информирует пресс-служба ЗАО Azerbaijan Airlines

Если хотите насладиться теплом в зимний период, AZAL предлагает рейсы в Дубай, Шарм-эль-Шейх, Анталью, Джидду, Даммам. Тем, кто предпочитает зимние каникулы, доступны рейсы на горнолыжные курорты в Сочи, Минеральные Воды, Алматы, Вену. Также на Новый год можно отправиться в Москву, Санкт-Петербург, Прагу, Берлин, Астану и другие города, представленные в маршрутной сети AZAL. Рекомендуется заранее бронировать билеты, чтобы гарантировать себе место на рейсах в востребованные даты.

В этом сезоне AZAL, так же как и в летнем, предлагает расширенную программу полетов в Европу, включая Прагу, Берлин, Барселону, Вену, Париж, Лондон и Кишинев. Из Баку доступны рейсы авиакомпании в 13 городов России и 5 городов Турции. Для путешествий в Азию доступны рейсы в Китай, Индию, Пакистан, Казахстан и Узбекистан.

Наибольшая частота полетов запланирована на направления из Баку в Москву, Стамбул, Дубай, Тбилиси.

Уже сейчас можно не только приобрести билеты на осенне-зимний сезон, но и заказать дополнительные услуги, такие как питание, перевозка сверхнормативного багажа, а также специальные виды перевозки. Уточнить расписание, условия перелета и приобрести билеты, а также дополнительные услуги можно на официальном сайте авиакомпании – www.azal.az.

Авиабилеты можно приобрести на официальном сайте www.azal.az, через обновленное мобильное приложение авиакомпании, а также в кассах и у аккредитованных агентств Azerbaijan Airlines. Мобильное приложение AZAL можно скачать по ссылке: https://bit.ly/azal-app.