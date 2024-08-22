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Азербайджан стартует на Кубке Европы в Вене

Отдел спорта
15:31 103

Сегодня в Вене (Австрия) стартует Кубок Европы по баскетболу 3x3.

Впервые в истории чемпионатов Европы Азербайджан будет представлен двумя командами - мужской и женской.

Сегодня женская сборная Азербайджана в составе Александры Молленхауэр, Дины Ульяновой, Мерседес Уолкер и Татьяны Денискиной сыграет с командами Испании и Австрии.

Завтра на Кубке Европы стартует мужская сборная Азербайджана (Джордан Дэвис, Амиль Гамзаев, Джабраил Акперов, Эндар Поладханлы), которая встретится с Нидерландами и Австрией.

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