Тысячи жителей остались в опасных районах Курской области

В районах Курской области РФ, где была объявлена эвакуация из-за наступления ВСУ, остаются более 19 тысяч жителей, заявил на совещании с президентом РФ глава региона Алексей Смирнов.

«По решению оперативного штаба в зону отселения и эвакуации попали восемь районов Курской области с численностью жителей 152 тысяч 566 человек. По состоянию на сегодня выехали 133 тысячи 190 человек, осталось 19 тысяч 376 человек», — сказал Смирнов, слова которого приводит Интерфакс.

Для вынужденных покинуть свои дома людей, по словам главы Курской области, развернуто более 500 лагерей временного пребывания. В них, заявил он, находятся более 12 тысяч человек, в том числе 3407 детей. В каждом из таких лагерей, заявил Смирнов, «работает психолог, также оказывается бесплатная юридическая помощь».