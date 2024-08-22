USD 1.7000
EUR 1.8944
RUB 0.0186
Подписаться на уведомления
Российские войска попали в окружение в Курске: Сообщается о больших потерях
Новость дня
Российские войска попали в окружение в Курске: Сообщается о больших потерях

Тысячи жителей остались в опасных районах Курской области

15:48 193

В районах Курской области РФ, где была объявлена эвакуация из-за наступления ВСУ, остаются более 19 тысяч жителей, заявил на совещании с президентом РФ глава региона Алексей Смирнов.

«По решению оперативного штаба в зону отселения и эвакуации попали восемь районов Курской области с численностью жителей 152 тысяч 566 человек. По состоянию на сегодня выехали 133 тысячи 190 человек, осталось 19 тысяч 376 человек», — сказал Смирнов, слова которого приводит Интерфакс.

Для вынужденных покинуть свои дома людей, по словам главы Курской области, развернуто более 500 лагерей временного пребывания. В них, заявил он, находятся более 12 тысяч человек, в том числе 3407 детей. В каждом из таких лагерей, заявил Смирнов, «работает психолог, также оказывается бесплатная юридическая помощь».

Русский не хочет умирать. Как немец, португалец или чех
Русский не хочет умирать. Как немец, португалец или чех слово публицисту
14:48 2023
Ильхам Алиев в Узбекистане
Ильхам Алиев в Узбекистане
15:20 961
Польша и Индия обсуждают прекращение войны в Украине
Польша и Индия обсуждают прекращение войны в Украине
14:58 623
Политологи в Вашингтоне убеждают haqqin.az: «Не преувеличивайте опасность Кеннеди»
Политологи в Вашингтоне убеждают haqqin.az: «Не преувеличивайте опасность Кеннеди»
13:11 1878
Как Украина наступает, если огневое преимущество у России?
Как Украина наступает, если огневое преимущество у России? главный вопрос
02:58 9851
Россияне продолжают захватывать села в Украине
Россияне продолжают захватывать села в Украине обновлено 14:34
14:34 8246
Турция не сводит глаз с Кипра
Турция не сводит глаз с Кипра
13:57 1723
Зеленский провел совещание вблизи границы с Россией
Зеленский провел совещание вблизи границы с Россией видео
13:37 2113
Еще 3 тысячи российских солдат прижаты к реке
Еще 3 тысячи российских солдат прижаты к реке
11:32 9198
Эрдоган не согласен: в Багдаде не все спокойно
Эрдоган не согласен: в Багдаде не все спокойно наша корреспонденция, все еще актуально
02:14 5272
БРИКС – ни так ни сяк, а просто так
БРИКС – ни так ни сяк, а просто так наш комментарий
12:36 2630

ЭТО ВАЖНО

Русский не хочет умирать. Как немец, португалец или чех
Русский не хочет умирать. Как немец, португалец или чех слово публицисту
14:48 2023
Ильхам Алиев в Узбекистане
Ильхам Алиев в Узбекистане
15:20 961
Польша и Индия обсуждают прекращение войны в Украине
Польша и Индия обсуждают прекращение войны в Украине
14:58 623
Политологи в Вашингтоне убеждают haqqin.az: «Не преувеличивайте опасность Кеннеди»
Политологи в Вашингтоне убеждают haqqin.az: «Не преувеличивайте опасность Кеннеди»
13:11 1878
Как Украина наступает, если огневое преимущество у России?
Как Украина наступает, если огневое преимущество у России? главный вопрос
02:58 9851
Россияне продолжают захватывать села в Украине
Россияне продолжают захватывать села в Украине обновлено 14:34
14:34 8246
Турция не сводит глаз с Кипра
Турция не сводит глаз с Кипра
13:57 1723
Зеленский провел совещание вблизи границы с Россией
Зеленский провел совещание вблизи границы с Россией видео
13:37 2113
Еще 3 тысячи российских солдат прижаты к реке
Еще 3 тысячи российских солдат прижаты к реке
11:32 9198
Эрдоган не согласен: в Багдаде не все спокойно
Эрдоган не согласен: в Багдаде не все спокойно наша корреспонденция, все еще актуально
02:14 5272
БРИКС – ни так ни сяк, а просто так
БРИКС – ни так ни сяк, а просто так наш комментарий
12:36 2630
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться