Путин заявил о попытке украинцев ударить по Курской АЭС

ВСУ в ночь на 22 августа пытались наносить удары по Курской АЭС, Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) проинформировано и обещает приехать, оценить ситуацию, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по ситуации в приграничных регионах РФ.

«Противник пытался сегодня наносить ночью удары по атомной электростанции. Международное агентство по атомной энергии проинформировано, они обещают сами приехать и прислать специалистов для оценки ситуации. Надеюсь, что в конце концов это будет с их стороны сделано», - сказал президент РФ.