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Украинцы ударили по российскому порту: поражен паром
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Украинцы ударили по российскому порту: поражен паром

Путин заявил о попытке украинцев ударить по Курской АЭС

16:09 1455

ВСУ в ночь на 22 августа пытались наносить удары по Курской АЭС, Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) проинформировано и обещает приехать, оценить ситуацию, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по ситуации в приграничных регионах РФ.

«Противник пытался сегодня наносить ночью удары по атомной электростанции. Международное агентство по атомной энергии проинформировано, они обещают сами приехать и прислать специалистов для оценки ситуации. Надеюсь, что в конце концов это будет с их стороны сделано», - сказал президент РФ.

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