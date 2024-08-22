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Азербайджанские школьники завоевали медали на Европейской олимпиаде по информатике

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С 14 по 22 августа в Кишиневе прошла Европейская юношеская олимпиада по информатике (EJOI 2024). Школьники, представлявшие Азербайджан на конкурсе, показали успешный результат.

Так, серебряную медаль завоевал ученик 9-го класса средней школы №157 города Баку Гасан Велиев, а учащийся 9-го класса Бакинского Турецкого лицея Анадолу Ахмед Ганбарлы и ученик 9-го класса сумгаитской школы №23 Мухаммедали Ахмедов - бронзовую медаль.

Азербайджанские школьники участвуют в данной олимпиаде с 2017 года и до сих пор завоевали на ней 4 серебряные и 8 бронзовых медалей.

Процесс подготовки к международным олимпиадам по информатике осуществляется в рамках сотрудничества ООО Azercell Telekom и Института образования. На сегодняшний день школьники разных возрастных групп по всему Азербайджану завоевали в общей сложности 77 медалей на соревнованиях по программированию различного масштаба.

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