Украина наступает в Харьковской области
16:35 1971
Военные Третьей штурмовой бригады ВСУ провели успешные наступательные действия в Харьковской области. Детали данной операции будут сообщены позже. Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на заместителя командира Третьей штурмовой бригады Максима Жорина.
«У нас хорошие новости на своем направлении», - сообщил Жорин.
По его словам, в зоне ответственности бригады в Харьковской области были проведены успешные наступательные действия.
«Детали впоследствии», - заметил он.
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