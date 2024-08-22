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Украинцы ударили по российскому порту: поражен паром
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Украинцы ударили по российскому порту: поражен паром

Украина наступает в Харьковской области

16:35 1971

Военные Третьей штурмовой бригады ВСУ провели успешные наступательные действия в Харьковской области. Детали данной операции будут сообщены позже. Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на заместителя командира Третьей штурмовой бригады Максима Жорина.

«У нас хорошие новости на своем направлении», - сообщил Жорин.

По его словам, в зоне ответственности бригады в Харьковской области были проведены успешные наступательные действия.

«Детали впоследствии», - заметил он.

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