МЧС выявило незаконное строительство

В поселке Гобу Апшеронского района выявлен факт незаконного строительства, сообщает Министерство по чрезвычайным ситуациям.

В результате мероприятий, проведенных Государственным агентством МЧС по надзору за безопасностью в строительстве с участием представителей Государственного комитета по градостроительству и архитектуре, Государственной службы по вопросам имущества и Исполнительной власти Апшеронского района, незаконное строение было снесено.