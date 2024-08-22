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МЧС выявило незаконное строительство

фото; видео
16:42 943

В поселке Гобу Апшеронского района выявлен факт незаконного строительства, сообщает Министерство по чрезвычайным ситуациям.

В результате мероприятий, проведенных Государственным агентством МЧС по надзору за безопасностью в строительстве с участием представителей Государственного комитета по градостроительству и архитектуре, Государственной службы по вопросам имущества и Исполнительной власти Апшеронского района, незаконное строение было снесено.

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