Россия наступает

Россия продолжает наступление на востоке Украины и не собирается отводить силы с этого направления для защиты Курской области, при том, что украинские силы обороны продолжают захватывать все больше российских территорий. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источник, близкий к российской власти.

«Российское военное командование решило не перебрасывать значительные силы с линии фронта в восточном Донбассе, чтобы помочь отразить украинское наступление в Курской области», - заявил источник.

Ни пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, ни Министерство обороны России не ответили на запрос Bloomberg с просьбой прокомментировать это утверждение.

По мнению независимого военного аналитика Яна Матвеева, для возвращения захваченных Украиной районов Курской области потребуется 40-50 тысяч военнослужащих. Как пишет Bloomberg, по словам человека, близкого к Кремлю, в этих операциях могут быть задействованы призывники. Хотя российские власти обещали не отправлять призывников воевать в Украину, развертывание в Курске не будет нарушением этого обещания, утверждает собеседник издания.

Главком ВСУ Александр Сырский ранее заявил, что Силы обороны Украины продвинулись на 28-35 км в Курской области. Сообщалось, что украинские воины уже освободили более 90 российских населенных пунктов.

Одной из целей Украины в этой операции было отвлечение российских войск с напряженных участков на Донбассе, замечает издание. Однако пока что, по данным аналитиков и военных, активность россиян на востоке, в частности, на Покровском направлении, не снижается, за прошлые сутки российские войска заняли еще три села.