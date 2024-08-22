Россия наступает
Россия продолжает наступление на востоке Украины и не собирается отводить силы с этого направления для защиты Курской области, при том, что украинские силы обороны продолжают захватывать все больше российских территорий. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источник, близкий к российской власти.
«Российское военное командование решило не перебрасывать значительные силы с линии фронта в восточном Донбассе, чтобы помочь отразить украинское наступление в Курской области», - заявил источник.
Ни пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, ни Министерство обороны России не ответили на запрос Bloomberg с просьбой прокомментировать это утверждение.
По мнению независимого военного аналитика Яна Матвеева, для возвращения захваченных Украиной районов Курской области потребуется 40-50 тысяч военнослужащих. Как пишет Bloomberg, по словам человека, близкого к Кремлю, в этих операциях могут быть задействованы призывники. Хотя российские власти обещали не отправлять призывников воевать в Украину, развертывание в Курске не будет нарушением этого обещания, утверждает собеседник издания.
Главком ВСУ Александр Сырский ранее заявил, что Силы обороны Украины продвинулись на 28-35 км в Курской области. Сообщалось, что украинские воины уже освободили более 90 российских населенных пунктов.
Одной из целей Украины в этой операции было отвлечение российских войск с напряженных участков на Донбассе, замечает издание. Однако пока что, по данным аналитиков и военных, активность россиян на востоке, в частности, на Покровском направлении, не снижается, за прошлые сутки российские войска заняли еще три села.
* * * 16:54
Россия близка к разгрому жизненно важного украинского города Покровска Донецкой области. Несмотря на то что Украина атакует Россию, она проигрывает еще одну ключевую битву, пишет британское издание The Economist.
В публикации издания говорится, что Покровск с населением 59 000 человек на передовой практически с начала войны. Но только в течение последнего месяца его будущее оказалось под серьезной угрозой. Россия рассматривает его захват как стратегическую цель, открывая наступление на крупные города Днепр и Запорожье. Большая надежда Украины заключалась в том, что неожиданное наступление на Курск ослабит давление. Но продвижение России ускорилось, отмечает издание.
Сейчас Россия находится в 10 км от города. Украинское командование по-разному объясняет наступление россиян. Некоторые говорят, что снарядов не хватает, а россияне пускают в десять раз больше. Другие указывают на российскую тактику - небольшие атаки пехоты, планирующие бомбы, новые виды электронной борьбы. Но, похоже, в основе поражения Украины лежит истощение и проблемы с живой силой.
Сколько еще продержатся, украинские защитники Покровска не говорят. Россиянам могут понадобиться недели или месяцы, чтобы захватить такие отдаленные города, как Мирноград, Селидово и Украинск, которые сейчас преследуют беспилотники, артиллерия и бомбардировщики.