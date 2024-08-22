Глава военной разведки Израиля подал в отставку

Глава военной разведки Израиля генерал-майор Аарон Халива, прослуживший в вооруженных силах 38 лет, объявил об уходе в отставку. Он стал одним из нескольких высокопоставленных израильских командиров, заявивших, что они не смогли предвидеть и предотвратить самую смертоносную атаку в истории Израиля. Об этом сообщает Голос Америки.

«Провал разведки – это моя вина», – заявил Халива. Он призвал провести национальное расследование, «чтобы изучить» и «глубоко понять» причины, которые привели к войне между Израилем и ХАМАС.