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Украинцы ударили по российскому порту: поражен паром
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Украинцы ударили по российскому порту: поражен паром

Глава военной разведки Израиля подал в отставку

17:25 627

Глава военной разведки Израиля генерал-майор Аарон Халива, прослуживший в вооруженных силах 38 лет, объявил об уходе в отставку. Он стал одним из нескольких высокопоставленных израильских командиров, заявивших, что они не смогли предвидеть и предотвратить самую смертоносную атаку в истории Израиля. Об этом сообщает Голос Америки.

«Провал разведки – это моя вина», – заявил Халива. Он призвал провести национальное расследование, «чтобы изучить» и «глубоко понять» причины, которые привели к войне между Израилем и ХАМАС.

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