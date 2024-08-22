Армия Турции останется в Ираке

Меморандум в сфере безопасности Турции и Ирака не предусматривает прекращения присутствия турецких вооруженных сил на иракской территории. Об этом говорится в сообщении центра по борьбе с дезинформацией Администрации турецкого президента.

«Утверждения некоторых СМИ о том, что соглашение, подписанное между Ираком и Турцией, направлено на прекращение присутствия турецких вооруженных сил на территории Ирака, не соответствует действительности. Нет никаких положений об этом. Согласно меморандуму, две страны создадут совместный координационный центр в Багдаде и совместный центр подготовки и сотрудничества в Башике», - сообщило управление.

Представитель Минобороны Турции на брифинге для журналистов в четверг отметил, что «текст соглашения, опубликованный в некоторых СМИ, не соответствует действительности» и «отличается от подписанного [оригинального] текста». Оригинал, как отметили в МО, «предполагает подготовку военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, борьбу с террористическими организациями, обеспечение пограничной безопасности, борьбу с нелегальной миграцией, контрабандой и организованной преступностью и обмен разведданными».

В ведомстве подтвердили планы создания центров в Багдаде и на военной базе в Башике. Командование ими будут осуществлять генералы, назначенные обеими странами. Также в работе будет задействован гражданский персонал, состав и специализация которого будет определена в дальнейшем.