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Украинцы ударили по российскому порту: поражен паром

Войска Азербайджана и Казахстана в горах Алатау

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В горах Джунгарского Алатау стартовали совместные тактико-специальные учения «Алтын кыран – 2024» («Золотой орел – 2024») с участием военнослужащих Азербайджана и Казахстана.

Согласно сообщению Минобороны Азербайджана, военнослужащие стран-участниц выполнили разведывательные задачи в горной местности со сложным рельефом.

В первый день учений с участниками были проведены учебно-методические занятия по использованию альпинистского снаряжения, подъему и спуску с отвесных скал, оказанию первой медицинской помощи на высоте и эвакуации раненых.

В ходе учений основное внимание было уделено совершенствованию тактических навыков личного состава при выполнении боевой задачи и дальнейшему повышению боеспособности подразделений.

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