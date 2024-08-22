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Русские дроны над Германией?

17:40 937

В Германии зафиксировали пролет дронов над промышленной зоной в земле Шлезвиг-Гольштейн. Их могут запускать русские агенты. Об этом сообщает Bild.

Как отмечает издание, дроны пролетели над промышленной зоной, где расположены АЭС, терминал сжиженного природного газа и химические заводы, на высокой скорости. Последний раз дроны там заметили 22 августа. На этом фоне часть сотрудников полиции Шлезвиг-Гольштейна была приведена в боевую готовность.

Также, по данным Bild, один беспилотник пролетел над остановленной АЭС 20 августа. Он двигался со скоростью более ста километров в час.

Издание уточняет, что во внутреннем отчете полиции упоминается несколько нарушений "бесполетной зоны". Вероятно, для этого был задействован военный беспилотник.

"Прокуратура Фленсбурга подтверждает возбуждение предварительного дела по подозрению в агентурной деятельности с целью саботажа из-за неоднократных полетов беспилотников над важнейшими объектами инфраструктуры в Шлезвиг-Гольштейне", - рассказал в комментарии Bild старший прокурор Бернд Винтерфельд.

Журналисты установили, что полеты беспилотников над промышленным объектом начали фиксировать с 8 августа. По предварительной версии, они могут быть запущены российскими агентами с судов в Северном море.

Как пишет Bild, в Службе государственной безопасности ФРГ предполагают, что это российские беспилотники "Орлан-10", активно применяемые Россией в войне против Украины. Они используются в диверсионных целях.

Следует заметить, что радиус действия "Орлан-10" составляет от 500 до 600 км. Также они могут летать со скоростью более 100 км/ч.

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