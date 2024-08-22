Глава МАГАТЭ встретится с Зеленским

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, который на следующей неделе намерен посетить Курскую АЭС в России, потом планирует совершить визит в Киев. Об этом сообщило Bloomberg.

В интервью агентству Гросси рассказал, что на АЭС два старых советских реактора без необходимого защитного купола вокруг них – "только обычная крыша, что означает, что активная зона реактора достаточно открыта".

А учитывая, что наступающие войска "находятся в пределах досягаемости артиллерии", то это "вызывает огромную озабоченность", добавил глава МАГАТЭ.

После посещения Курской АЭС Гросси в Киеве рассчитывает обсудить ситуацию в Курской области с президентом Украины Владимиром Зеленским.