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Украинцы ударили по российскому порту: поражен паром
Новость дня
Украинцы ударили по российскому порту: поражен паром

Глава МАГАТЭ встретится с Зеленским

17:50 262

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, который на следующей неделе намерен посетить Курскую АЭС в России, потом планирует совершить визит в Киев. Об этом сообщило Bloomberg.

В интервью агентству Гросси рассказал, что на АЭС два старых советских реактора без необходимого защитного купола вокруг них – "только обычная крыша, что означает, что активная зона реактора достаточно открыта".

А учитывая, что наступающие войска "находятся в пределах досягаемости артиллерии", то это "вызывает огромную озабоченность", добавил глава МАГАТЭ.

После посещения Курской АЭС Гросси в Киеве рассчитывает обсудить ситуацию в Курской области с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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