Александр Морозов: «Путин возмущен российским генералитетом»

Абсолютно непредсказуемым военным решением, ставшим полной неожиданностью как для врагов, так и для союзников Украины, Киев перевел боевые действия на территории Российской Федерации, взяв под свой контроль более 1 500 квадратных километров и около 100 населенных пунктов на территории Курской области. В 500 километрах от Москвы Вооруженные силы Украины создают военные комендатуры, роют окопы, строят фортификационные сооружения, минируют уязвимые зоны и периодически продвигаются в соседние области. В результате приграничные с Украиной регионы РФ перестали быть территорией, безопасной для российских военных, куда можно было отойти в случае тяжелых потерь и откуда была возможность беспрепятственно атаковать города Украины и позиции ВСУ. О том, как именно наступление ВСУ на Курск меняет картину войны, haqqin.az побеседовал с российским политологом Александром Морозовым.

- С начала операции 6 августа Москва ведет себя так, словно Курская область находится не под контролем армии другой страны, а занимается реализацией какой-то социально-экономической программы. Во всяком случае, по ведущим российским телеканалам только и говорят, что о строительстве железной дороги в области, о повышении благосостояния ее жителей… - Действительно, если бы речь шла не о России, а о любой другой стране, во всяком случае, о каком-нибудь европейском государстве, то сам факт захвата части его территории вооруженными силами другой страны стал бы и для правительства, и для народа этой страны глубочайшим психологическим потрясением. Но, как мы видим, в России все происходит совершенно не так. Несомненно, для Кремля, Путина и его ближайших сотрудников украинское вторжение на территорию Курской области стало шоком. Что же касается российского общества в целом, то оно, похоже, вообще не реагирует на захват Курской области, что, на мой взгляд, происходит по трем причинам. Одна из них заключается в том, что в коллективном сознании россиян эта война не воспринимается «священной», а видится неким выгодным коммерческим предприятием с военным уклоном, оплата за участие в котором все время повышается. И вот эта эйфория группового наемничества, которую правильно было бы назвать средневековым термином «война ландскнехтов», подчистую вытеснила общественное сознание. Вот почему в России сегодня практически отсутствуют антивоенные выступления. Второй важный момент связан с ревизией в российском обществе понятия «патриотизм». Большая часть населения воспринимает его исключительно как официальный нарратив, спущенный по разнарядке «сверху». Происходит примерно то же самое, что и в поздний советский период, когда большинство населения было согласно, что какие-то чувства к Родине, безусловно, должны присутствовать. Но это был казенный, официальный патриотизм, насаждением которого занимались специально обученные люди при галстуках и партбилетах. Что же до широких масс населения, то их это касалось только в какие-то советские праздники, когда надо было в обязательном порядке пройти в колонне демонстрантов или в худшем случае тащить на себе какой-нибудь портрет или транспарант.

И, наконец, третий момент, определивший нынешнее состояние российского населения – это глубокая инерция, связанная с тем, что на протяжении многих лет стратегия и политика Владимира Путина неизменно приводили к росту благосостояния россиян. Не стоит забывать, что многие люди, представляющие самые разные слои российского общества, повысили свой уровень жизни именно в период правления Владимира Путина. И эта ситуация отчасти похожа на то, как в Беларуси воспринимают Александра Лукашенко. Хочу напомнить в этой связи, что примерно десять лет назад, то есть до 2014 года, и ввода западных санкций политика Кремля воспринималась основной массой населения как политика, целиком и полностью направленная на экономический подъем каждого домохозяйства, на улучшение социального положения людей. Нельзя отрицать, что в 2000-2010 годах российское общество получило новую банковскую систему, новый порядок страхования, ипотеки, короче, все то, чего раньше не было. Путин удачно использовал прибыль, полученную от роста мировых цен на нефть. Так что сегодня президент России пользуется ресурсом «долгой инерции», что достаточно полно отражено в социологических опросах, согласно которым Владимир Путин из-за долгого кредита доверия пользуется безусловной поддержкой подавляющей части населения. Три эти момента и влияют на восприятие ситуации в Курской области. Безусловно, есть очень активная прослойка людей, являющихся сторонниками восстановления СССР, жестокого конфликта с Западом, инициации экзистенциальной войны по принципу «либо мы их, либо они нас». Однако социологи оценивают эту среду примерно в 12-17 процентов, не более. Остальное же российское общество достаточно равнодушно взирает на все происходящее, считая, что власть в любом случае будет делать то, что захочет, и это уж точно не забота рядовых граждан.

- А если Курская операция ВСУ будет продолжена? Скажем, украинцы закрепятся на занятых территориях и как россияне в Донбассе будут по кусочкам откалывать территории от Белгородской области. Ведь в таком случае Кремлю наверняка придется отправить в Курскую область срочников, благо на территории России нет СВО, а будет объявлена антитеррористическая операция. На Ваш взгляд, возникнет ли при таком раскладе движение солдатских матерей, как это было во время чеченской войны? - Полагаю, срочников в Курскую область отправлять не станут, туда будут стягивать силы специальных подразделений ФСБ, части Росгвардии, десантных войск и других ведомств. Срочники не будут основными участниками продолжения войны в Курской области. Дело в том, что за два с лишним года, минувших после вторжения в Украину, российское общество, в том числе семьи, в которых есть участники боевых действий, адаптировалось к войне. Так что какими бы ни были дальнейшие сценарии развития ситуации, они вряд ли смогут шокировать российские семьи. Кстати, в России есть небольшое движение жен мобилизованных участников войны. Вот только требуют они не прекращения войны и не отзыва своих мужей с фронта, а улучшения условий их службы. В частности, своевременной ротации в окопах, чтобы их мужья и сыновья не находились в окопах бессрочно. Словом, они требуют от властей улучшения каких-то бытовых условий для своих мужей. Как видите, пацифизмом здесь и не пахнет. Знаете, существует вопрос, на который многие не могут найти ответ. В современном мире любая война, подобная той, которую ведет сегодня Россия, является мощным стимулом для формирования пацифистских движений, когда люди независимо от политических взглядов или предпочтений требуют любой ценой остановить насилие. Так вот, ничего похожего в России не наблюдается. Есть, правда, Григорий Явлинский, лидер партии «Яблоко», который публично призвал к прекращению войны и даже в конце прошлого года беседовал об этом с Путиным. По словам Явлинского, президент терпеливо слушал его в течение двух часов, но… так ничего и не ответил. Таким образом, кроме Григория Явлинского, пары священников РПЦ и заявления миллиардера Дерипаски, прекращение огня никто в Российской Федерации не поддерживает. Это поразительный феномен! Совершенно очевидно, что российское общество парализовано настолько, что не может реализовать даже идеи, лояльные властям. Позиция подавляющего большинства россиян общеизвестна и в комментариях не нуждается - «Власти лучше знают, что надо делать».

- В каком случае ситуация в Курской области может стать критической угрозой для власти Кремля? - Прежде всего, военные аналитики и эксперты ждут вторую попытку наступления украинской армии в Донбассе. Несмотря на то что ресурсы у Киева небольшие, сама ситуация диктует политическому и военному руководству Украины проведение какой-то убедительной военной операции, способной получить международный резонанс и повлиять на весь ход войны. К этому готовятся и в Кремле. Кроме того, мы не знаем, как ответит Путин на операцию украинцев в Курской области. Многие считают, что Москва исчерпала людские ресурсы и технические возможности для нанесения по ВСУ какого-нибудь шокирующего удара. Сегодня угрозы массированного ракетного обстрела Киева не слишком убедительны с военной точки зрения, поскольку украинцы значительно усилили свою ПВО, которая сбивает более 80 процентов ракет и дронов, нацеленных на украинскую столицу. Не говоря уже о том, что массированная атака на Киев может превратить президента Путина из нерукопожатного лидера в окончательного политического изгоя. Тем не менее многие опасаются, что Путин будет искать какой-то радикальный ответ, но пока непонятно какой. Предположение о том, что президент России может применить тактическое ядерное оружие или объявить всеобщую мобилизацию, пока безосновательно, поскольку ни то ни другое Кремль не может осуществить по весьма весомым причинам. На данный момент ясно одно – эскалация продолжается, война идет в гору, а не в сторону прекращения или ослабления активности. Сейчас Путин должен смириться с тем, что украинские войска закрепятся в Курской области. Кремлевская пропаганда будет интерпретировать эту ситуацию по лекалам чеченских войн. Дескать, в Курской области воюет не регулярная армия Украины, а сборище террористов, экстремистов и предателей Родины. Хотя россияне прекрасно понимают, что имеют дело с ВСУ, на логику официальной пропаганды это не повлияет – она будет гнуть свое. Любая правдивая информация о происходящем в Курской области будет блокироваться, вокруг этой темы будет создана зона молчания. Не зря же власти РФ прогнали из этой области все СМИ и даже военных блогеров. Таким образом, цель Кремля – информационной блокадой отрезать население России от ситуации с занятыми ВСУ территориями Курской области.