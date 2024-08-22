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Украинцы ударили по российскому порту: поражен паром
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Украинцы ударили по российскому порту: поражен паром

Санду идет на второй срок

18:15 243

Действующий президент Молдовы Майя Санду официально объявила, что будет баллотироваться на второй срок. Выборы пройдут 20 октября. Об этом сообщает молдавское издание Newsmaker.

"В 2024 году мы примем самое важное решение для страны с момента независимости. Мы определим наш внешний курс на референдуме. Я уверена, что наш народ выбирает мир и свободу. Также в 2024 году мы выбираем президента. Моя программа понятна: лучшие условия для жизни и взаимопонимание", - сказала Санду.

Как отмечает издание, она будет баллотироваться от своей партии "Действие и солидарность" (PAS), однако на ее логотипе нет упоминания партии. Лозунг кандидатки - "Майя Санду для Молдовы".

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