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Украинцы ударили по российскому порту: поражен паром

ЕС впервые за долгое время пригласил Турцию

18:18 713

Глава МИД Турции Хакан Фидан посетит Брюссель для участия в неформальной встрече Совета ЕС. Это первое подобное приглашение Турции со стороны ЕС за последние 5 лет, об этом сообщает газета Hürriyet.

Официальный представитель МИД Турции Онджу Кечели подтвердил факт приглашения Фидана на мероприятие. «Мы приветствуем это приглашение. Оно также является признаком того, что ЕС понимает необходимость развития отношений с Турцией перед лицом региональных и глобальных вызовов. Чтобы достичь прогресса в отношениях, важно, чтобы наше сотрудничество и диалог с ЕС во всех областях шел на постоянной и систематической основе и велся предсказуемым образом», — приводит слова Кечели телеканал.

Министры иностранных дел и обороны Евросоюза соберутся 29–30 августа в Брюсселе на неформальную встречу Совета ЕС.

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