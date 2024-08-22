Ризван Солтанов прибрал к рукам весь Краснодар

В Краснодарском крае России возник скандал вокруг азербайджанского бизнесмена-олигарха Ризвана Солтанова. СМИ обвиняют его в том, что он подчинил себе местные власти, прокуратуру и судебную систему, опутав их коррупционной сетью, и с их помощью пытался уничтожить бывшего бизнес-партнера. Российский «5-й канал» даже подготовил специальное расследование о Солтанове в авторской программе «Момент истины».

Как пишет СМИ, Ризван Солтанов в 1990 году закончил Днепропетровский горный институт в Украине. Затем он «залег на дно» на десять лет, чтобы «всплыть в начале нулевых» в Краснодаре. В Краснодаре же предприниматель решил заняться строительным бизнесом, став соучредителем ООО «Фирма Гравитон». Созданные Солтановым вслед за этим компании ООО «Югстроймеханизация», а также ООО «ЮНКЕР-СТРОЙ», куда теперь выводятся активы «Гравитона», вдруг снискали расположение местных властей, и предприятиям Солтанова стали доставаться госконтракты по благоустройству и строительству инфраструктуры Краснодарского края. Но успешно стартовавшая компания сейчас разваливается из-за конфликта с экс-партнером Александром Ярчуком, у которого Солтанов пытается отсудить все активы. И как пишут российские СМИ, это у Солтанова «неплохо получается». На судебные решения в пользу азербайджанского бизнесмена может влиять глава Прикубанского райсуда Рустем Трахов, с кем у Солтанова давно налажены приятельские отношения.

Ризван Солтанов водит дружбу с влиятельным местным предпринимателем Андреем Коробкой, который считается лучшим другом губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева. В результате этих связей, как считают в регионе, у Кондратьева появилась личная усадьба в 80 га в Динском районе, на землях, когда-то принадлежавших колхозу «40 лет Октября». Компания «Гравитон» была основана Ризваном Султановым и его партнером Александром Ярчуком в 2000-х годах. Они разделили акции компании поровну через офшорную компанию, зарегистрированную на Кипре. Компания «Гравитон» выиграла крупный тендер на реконструкцию нефтеперерабатывающего завода в Туапсе, Краснодарский край, стоимость проекта по тогдашнему курсу составляла почти 300 миллиардов рублей. Кроме того, Солтанов является владельцем одного из крупных банков Краснодарского края - «Кубаньторгбанка». В совете директоров банка работают его сыновья Рафаэль и Давид, а также супруга Людмила. Сообщается, что Солтанов также контролирует импорт фруктов и овощей из Азербайджана в Краснодар, а также владеет ресторанами и другими коммерческими объектами в этом регионе. Еще один проект, который Солтанов получил в управление – это «Краснодарский крахмальный комбинат» (ККК), в строительство которого он обещал вложить 28 миллиардов рублей. Однако финансовые показатели ООО «Краснодарский крахмальный комбинат» говорят об обратном: проект, как считают наблюдатели, скорее всего, «большая фикция». И хотя уставный капитал компании в прошлом году повысился до 30 миллионов рублей, чистая прибыль на конец 2023 года составляла минус (-) 11 миллионов рублей. Каких-то новостей о строительстве завода не слышно.

Несколько лет назад отношения между Султановым и его партнером Ярчуком испортились, и они решили «мирным путем» разделить совместный бизнес, включая доходы от проекта реконструкции нефтеперерабатывающего завода в Туапсе. Однако, как утверждается, затем Султанов решил «наказать» бывшего партнера и при поддержке прокурора Кубани Сергея Табельского подал иск на сумму 5 миллиардов рублей против Ярчука. Подробная информация об этом иске содержится в материале, опубликованном в газете «Коммерсант» в июле 2024 года (https://www.kommersant.ru/doc/6821348?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D). В рамках дела в качестве обвиняемого привлечен бывший юрист компании «Гравитон» Виктор Ларин. Как отмечается в материале, компания занималась реконструкцией Туапсинского НПЗ, после чего в отношении одного из ее учредителей Александра Ярчука было возбуждено уголовное дело, связанное с неуплатой налогов. В 2015 и 2021 годах Виктор Ларин выкупил у подконтрольных «Гравитону» компаний права требования на сумму 5,6 миллиарда рублей, в том числе половину этой суммы — с подачи второго учредителя фирмы Ризвана Солтанова. Это было сделано якобы для того, чтобы вывести деньги из «Гравитона». Однако, как только юрист добился в суде выплаты причитающейся ему суммы, в отношении него по заявлению директора фирмы-должника было возбуждено уголовное дело. Теперь бывшему сотруднику «Гравитона» и дальнему родственнику Ризвана Солтанова грозит до 10 лет лишения свободы. Виктор Ларин во время допроса рассказал суду, что познакомился с Ризваном Солтановым в сентябре 2008 года на свадьбе своего брата с родственницей соучредителя «Гравитона». Позже, по словам подсудимого, господин Солтанов, узнав, что господин Ларин оказывает коммерческим структурам юридические услуги гражданско-правового характера, предложил ему поработать в его компании. Господин Ларин согласился, параллельно, по его словам, зарабатывая деньги, скупая, а затем взыскивая через арбитражный суд дебиторские задолженности обанкротившихся фирм.