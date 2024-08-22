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Украинцы ударили по российскому порту: поражен паром
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Украинцы ударили по российскому порту: поражен паром

Гусейн Абдуллаев не в шутку занемог

встать, суд идет!
Инара Рафикгызы, судебный репортер
18:34 669

В Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялось заседание по уголовному делу бывшего депутата Гусейна Абдуллаева. Судебный процесс под председательством судьи Азера Тагиева прошел в видеоформате. Абдуллаев подключился к нему дистанционно.

Адвокаты сообщили, что их подзащитный чувствует себя плохо и не может участвовать в процессе. Они отметили, что ранее суд частично удовлетворил ходатайство об обследовании Абдуллаева врачом по его выбору в гражданской больнице, но данное решение так и не было исполнено.

Гусейн Абдуллаев

Адвокат Шахла Гумбатова подчеркнула, что Абдуллаев нуждается в лечении, и попросила суд обсудить этот вопрос.

Другой защитник, Джейхун Юсифов, добавил, что в нынешнем состоянии Абдуллаева судить невозможно. Его коллега Джавид Джавадов отметил, что продолжение судебного следствия в такой ситуации нецелесообразно. И добавил, что было подано ходатайство в Европейский суд о принятии срочных мер для обследования и медицинской помощи подзащитному.

Судья, выслушав стороны, постановил, что судебный процесс не может быть продолжен до улучшения состояния здоровья обвиняемого. Очередное заседание назначено на 5 сентября.

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