Гусейн Абдуллаев не в шутку занемог
В Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялось заседание по уголовному делу бывшего депутата Гусейна Абдуллаева. Судебный процесс под председательством судьи Азера Тагиева прошел в видеоформате. Абдуллаев подключился к нему дистанционно.
Адвокаты сообщили, что их подзащитный чувствует себя плохо и не может участвовать в процессе. Они отметили, что ранее суд частично удовлетворил ходатайство об обследовании Абдуллаева врачом по его выбору в гражданской больнице, но данное решение так и не было исполнено.
Адвокат Шахла Гумбатова подчеркнула, что Абдуллаев нуждается в лечении, и попросила суд обсудить этот вопрос.
Другой защитник, Джейхун Юсифов, добавил, что в нынешнем состоянии Абдуллаева судить невозможно. Его коллега Джавид Джавадов отметил, что продолжение судебного следствия в такой ситуации нецелесообразно. И добавил, что было подано ходатайство в Европейский суд о принятии срочных мер для обследования и медицинской помощи подзащитному.
Судья, выслушав стороны, постановил, что судебный процесс не может быть продолжен до улучшения состояния здоровья обвиняемого. Очередное заседание назначено на 5 сентября.