Гусейн Абдуллаев не в шутку занемог

В Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялось заседание по уголовному делу бывшего депутата Гусейна Абдуллаева. Судебный процесс под председательством судьи Азера Тагиева прошел в видеоформате. Абдуллаев подключился к нему дистанционно.

Адвокаты сообщили, что их подзащитный чувствует себя плохо и не может участвовать в процессе. Они отметили, что ранее суд частично удовлетворил ходатайство об обследовании Абдуллаева врачом по его выбору в гражданской больнице, но данное решение так и не было исполнено.