USD 1.7000
EUR 1.8944
RUB 0.0186
Подписаться на уведомления
Украинцы потопили российский паром: не выжил никто
Новость дня
Украинцы потопили российский паром: не выжил никто

Иран выдвигает свои условия

18:55 1998

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что сформированное накануне новое правительство Ирана будет прикладывать усилия для восстановления отношений со странами Европы, об этом сообщает иранское информационное агентство Nour News.

«Иран будет стремиться снизить напряженность в отношениях с Вашингтоном, а также приложит усилия для восстановления отношений с европейскими странами, но при условии, что они откажутся от своего враждебного подхода в отношении Ирана», — заявил он.

Аракчи пояснил, что западные страны должны возродить ядерное соглашение от 2015 года и снять с Тегерана санкции.

Украинцы потопили российский паром: не выжил никто
Украинцы потопили российский паром: не выжил никто добавлено видео; обновлено 20:31
20:31 21199
Русский не хочет умирать. Как немец, португалец или чех
Русский не хочет умирать. Как немец, португалец или чех слово публицисту; все еще актуально
14:48 5708
Украина пошла в наступление и в Харьковской области
Украина пошла в наступление и в Харьковской области видео
21:11 957
Лига конференций: «Зиря» пропустила быстрый гол от «Омонии»
Лига конференций: «Зиря» пропустила быстрый гол от «Омонии» обновлено 21:15
21:15 742
На танкере «Ханкенди» типа «Афрамакс» поднят флаг Азербайджана
На танкере «Ханкенди» типа «Афрамакс» поднят флаг Азербайджана фото; видео, все еще актуально
15:26 3834
БРИКС – ни так ни сяк, а просто так
БРИКС – ни так ни сяк, а просто так наш комментарий, все еще актуально
12:36 3763
Ризван Солтанов прибрал к рукам весь Краснодар
Ризван Солтанов прибрал к рукам весь Краснодар видео
18:27 5107
Алиевы в Узбекистане
Алиевы в Узбекистане добавлено фото; обновлено
18:58 8423
Польша и Индия обсуждают прекращение войны в Украине
Польша и Индия обсуждают прекращение войны в Украине
14:58 1586
Политологи в Вашингтоне убеждают haqqin.az: «Не преувеличивайте опасность Кеннеди»
Политологи в Вашингтоне убеждают haqqin.az: «Не преувеличивайте опасность Кеннеди»
13:11 2803
Как Украина наступает, если огневое преимущество у России?
Как Украина наступает, если огневое преимущество у России? главный вопрос
02:58 10672

ЭТО ВАЖНО

Украинцы потопили российский паром: не выжил никто
Украинцы потопили российский паром: не выжил никто добавлено видео; обновлено 20:31
20:31 21199
Русский не хочет умирать. Как немец, португалец или чех
Русский не хочет умирать. Как немец, португалец или чех слово публицисту; все еще актуально
14:48 5708
Украина пошла в наступление и в Харьковской области
Украина пошла в наступление и в Харьковской области видео
21:11 957
Лига конференций: «Зиря» пропустила быстрый гол от «Омонии»
Лига конференций: «Зиря» пропустила быстрый гол от «Омонии» обновлено 21:15
21:15 742
На танкере «Ханкенди» типа «Афрамакс» поднят флаг Азербайджана
На танкере «Ханкенди» типа «Афрамакс» поднят флаг Азербайджана фото; видео, все еще актуально
15:26 3834
БРИКС – ни так ни сяк, а просто так
БРИКС – ни так ни сяк, а просто так наш комментарий, все еще актуально
12:36 3763
Ризван Солтанов прибрал к рукам весь Краснодар
Ризван Солтанов прибрал к рукам весь Краснодар видео
18:27 5107
Алиевы в Узбекистане
Алиевы в Узбекистане добавлено фото; обновлено
18:58 8423
Польша и Индия обсуждают прекращение войны в Украине
Польша и Индия обсуждают прекращение войны в Украине
14:58 1586
Политологи в Вашингтоне убеждают haqqin.az: «Не преувеличивайте опасность Кеннеди»
Политологи в Вашингтоне убеждают haqqin.az: «Не преувеличивайте опасность Кеннеди»
13:11 2803
Как Украина наступает, если огневое преимущество у России?
Как Украина наступает, если огневое преимущество у России? главный вопрос
02:58 10672
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться