Иран выдвигает свои условия

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что сформированное накануне новое правительство Ирана будет прикладывать усилия для восстановления отношений со странами Европы, об этом сообщает иранское информационное агентство Nour News.

«Иран будет стремиться снизить напряженность в отношениях с Вашингтоном, а также приложит усилия для восстановления отношений с европейскими странами, но при условии, что они откажутся от своего враждебного подхода в отношении Ирана», — заявил он.

Аракчи пояснил, что западные страны должны возродить ядерное соглашение от 2015 года и снять с Тегерана санкции.