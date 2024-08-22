Венгрия осудила Украину

В Венгрии захотели прекращения огня и мира между Украиной и Россией после того, как украинские воины начали операцию в Курской области. Об этом заявил руководитель аппарата премьера Венгрии Гергей Гуйяш, сообщает издание Telex.

Чиновника попросили прокомментировать наступление украинцев в Курской области.

Гуйяш ответил, что венгерское правительство якобы "продолжает выступать за мир". "Украина не только защищает, но и нападает. Мы хотим прекращения огня и мира", - добавил он.