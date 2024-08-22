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Украинцы потопили российский паром: не выжил никто
Новость дня
Украинцы потопили российский паром: не выжил никто

Венгрия осудила Украину

19:27 1640

В Венгрии захотели прекращения огня и мира между Украиной и Россией после того, как украинские воины начали операцию в Курской области. Об этом заявил руководитель аппарата премьера Венгрии Гергей Гуйяш, сообщает издание Telex.

Чиновника попросили прокомментировать наступление украинцев в Курской области. 

Гуйяш ответил, что венгерское правительство якобы "продолжает выступать за мир". "Украина не только защищает, но и нападает. Мы хотим прекращения огня и мира", - добавил он.

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