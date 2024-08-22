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Ахундзада запретил дружить с неверными

19:48 1723

Верховный лидер "Талибан" Хайбатулла Ахундзада подписал закон, предписывающий имамам, следящим за исполнением исламских норм, не допускать дружбы афганцев с немусульманами. Документ опубликован в официальной базе данных Министерства юстиции правительства талибов.

Постановление именуется Законом о повелении благого и запрете предосудительного. Статья 112 под названием "Запрет дружить с неверными" представляет собой цитату из пятой суры Корана: "О вы, которые уверовали! Не берите иудеев и христиан друзьями: они - друзья один другому. А если кто из вас берет их себе в друзья, тот и сам из них. Поистине, Аллах не ведет людей неправедных!".

При этом в исламе существует понятие "людей писания", которым обозначаются последователи христианства и иудаизма. Мусульманам запрещено оскорблять и покушаться на жизнь "людей писания" и разрешено иметь родственные и деловые отношения с ними.

Официальный представитель Министерства юстиции талибов Баракатулла Расули пояснил, что новый закон также обязывает имамов предотвращать "акты прелюбодеяния, азартные игры, злоупотребление радиоприемником, употребление наркотиков, отказ от хиджаба, молитвы и поста, бритье бороды, стрижку волос вопреки нормам шариата".

В качестве мер наказания к провинившимся могут применяться "предупреждение, устрашение гневом Аллаха, лишение имущества, тюремное заключение от одного часа до трех дней".

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