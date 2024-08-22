Осужденным в Азербайджане предоставляют бесплатную юридическую помощь

В соответствии с совместным планом мероприятий, подписанным Пенитенциарной службой Министерства юстиции и Коллегией адвокатов, продолжается процесс предоставления осужденным бесплатной профессиональной юридической помощи.

Так, 22 августа в исправительных учреждениях №1, №6, №15 и в медицинском учреждении, где содержатся в общей сложности 100 осужденных, была предоставлена данная возможность.

Адвокаты из адвокатских бюро Femida, Kredo, Universal, Union və Faiq Nağıyev və Partnyorları разъяснили заключенным положения гражданского и уголовного законодательства, ответили на вопросы, касающиеся обеспечения их прав и свобод.

Напомним, что в соответствии с планом мероприятий продолжатся акции по предоставлению бесплатной юридической помощи осужденным и лицам, содержащимся в следственных изоляторах.