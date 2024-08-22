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Украинцы потопили российский паром: не выжил никто
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Украинцы потопили российский паром: не выжил никто

Над атомными станциями Германии обнаружили российские дроны

20:28 659

Прокуратура немецкого города Фленсбург начала расследование пролета российских беспилотников над остановленной атомной станцией, сообщает BILD.

Инциденты произошли в августе в промышленной зоне в земле Шлезвиг-Гольштейн, дроны на высокой скорости пролетели над территорией, где помимо остановленной АЭС, располагается терминал СПГ и химические заводы. По данным информированных источников издания, полиция региона была приведена в боевую готовность. Они сообщили, что бесполетная зона была нарушена несколько раз. Предположительно, эту зону пересек военный беспилотник.

«Прокуратура Фленсбурга подтверждает возбуждение предварительного дела по подозрению в агентурной деятельности с целью саботажа в связи с неоднократными полетами беспилотников над важнейшими объектами инфраструктуры в Шлезвиг-Гольштейне», — сообщил изданию старший прокурор Бернд Винтерфельд.

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