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Лига конференций: «Зиря» пропустила быстрый гол от «Омонии»

обновлено 21:15
Отдел спорта
21:15 746

На 13-й минуте «Омония» открывает счет в матче.

Удачно штрафной удар исполнил Амин Хаммас. 1:0 – выигрывает «Омония».

*** 21:00

Матч «Омония» - «Зиря» начался.

*** 20:57

Стартовые составы

«Зиря»: Тьягу Силва, Анже Муцинзи, Руан Ренато, Гисмят Алыев, Гаджиага Гаджилы, Пьер Зебли, Рустам Ахмедзаде, Эльдар Гулиев, Рафаэль Утциг, Мягсяд Исаев, Давит Волков.

«Омония»: Фабиано, Амин Хаммас, Сену Кулибали, Николас Панайоту, Альфа Дионку, Матео Марич, Новица Эракович, Эвандро, Вилли Семеду, Велько Симич, Мариуш Стемпиньски.

*** 20:39

Сегодня в 21:00 по бакинскому времени в Никосии начнется первый матч раунда плей-офф Лиги конференций между кипрской «Омонией» и азербайджанской командой «Зиря».

Судить встречу будет бригада арбитров из Эстонии во главе с Юри Фришером.

«Зиря» впервые будет играть с кипрским клубом. А «Омония» уже дважды сталкивалась с азербайджанскими командами. На групповом этапе Лиги конференций сезона 2021/22 «Омония» проиграла «Карабаху» дома (1:4), но смогла сыграть вничью в Баку (2:2).

А в прошлом сезоне в квалификации Лиги конференций «Омонии» выпала «Габала». Тут уже киприоты были однозначно сильнее – 3:2, 4:1.

«Зиря» начала нынешний евросезон в Лиге Европы, где уступила в серии пенальти молдавскому «Шерифу» (1:0, 1:2) и перешла в Лигу конференций. Там команда Рашада Садыхова одолела словацкую «Дунайска Стреду» (4:0, 2:1) и по пенальти - хорватский «Осиек» (1:1, 2:2).

«Омония» начала выступление со 2-го раунда Лиги конференций. Киприоты прошли кутаисское «Торпедо» (3:1, 2:1) и венгерский «Фехервар» (1:0, 2:0).

Ответная игра состоится 29 августа в Баку.

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