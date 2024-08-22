Лига конференций: «Зиря» пропустила быстрый гол от «Омонии»
На 13-й минуте «Омония» открывает счет в матче.
Удачно штрафной удар исполнил Амин Хаммас. 1:0 – выигрывает «Омония».
*** 21:00
Матч «Омония» - «Зиря» начался.
*** 20:57
Стартовые составы
«Зиря»: Тьягу Силва, Анже Муцинзи, Руан Ренато, Гисмят Алыев, Гаджиага Гаджилы, Пьер Зебли, Рустам Ахмедзаде, Эльдар Гулиев, Рафаэль Утциг, Мягсяд Исаев, Давит Волков.
«Омония»: Фабиано, Амин Хаммас, Сену Кулибали, Николас Панайоту, Альфа Дионку, Матео Марич, Новица Эракович, Эвандро, Вилли Семеду, Велько Симич, Мариуш Стемпиньски.
*** 20:39
Сегодня в 21:00 по бакинскому времени в Никосии начнется первый матч раунда плей-офф Лиги конференций между кипрской «Омонией» и азербайджанской командой «Зиря».
Судить встречу будет бригада арбитров из Эстонии во главе с Юри Фришером.
«Зиря» впервые будет играть с кипрским клубом. А «Омония» уже дважды сталкивалась с азербайджанскими командами. На групповом этапе Лиги конференций сезона 2021/22 «Омония» проиграла «Карабаху» дома (1:4), но смогла сыграть вничью в Баку (2:2).
А в прошлом сезоне в квалификации Лиги конференций «Омонии» выпала «Габала». Тут уже киприоты были однозначно сильнее – 3:2, 4:1.
«Зиря» начала нынешний евросезон в Лиге Европы, где уступила в серии пенальти молдавскому «Шерифу» (1:0, 1:2) и перешла в Лигу конференций. Там команда Рашада Садыхова одолела словацкую «Дунайска Стреду» (4:0, 2:1) и по пенальти - хорватский «Осиек» (1:1, 2:2).
«Омония» начала выступление со 2-го раунда Лиги конференций. Киприоты прошли кутаисское «Торпедо» (3:1, 2:1) и венгерский «Фехервар» (1:0, 2:0).
Ответная игра состоится 29 августа в Баку.