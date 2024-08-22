США одобрили продажу Румынии ракет AMRAAM

Соединенные Штаты одобрили продажу Румынии ракет AIM-120 AMRAAM, совместимых с истребителями F-16 и F-35, для укрепления ее противовоздушной обороны. Об этом объявило посольство США в Румынии.

Стоимость ракет ПВО, которые Румыния закупит у США, оценивается примерно в 180 миллионов долларов, причем есть возможность приобретения дополнительных ракет в будущем.

"Эта продажа является продолжением усилий по модернизации румынских ВВС: ракеты AIM-120 совместимы с румынскими самолетами F-16, а также с другими самолетами США и НАТО, в частности с F-35", – подчеркнула дипмиссия США в Бухаресте.