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Украинцы потопили российский паром: не выжил никто
Новость дня
Украинцы потопили российский паром: не выжил никто

Украина пошла в наступление и в Харьковской области

видео
21:11 988

3-я штурмовая бригада ВСУ заявила о начале наступательных действий в Харьковской области, пишут украинские СМИ.

Бойцы бригады на данный момент отбили два квадратных километра территории и взяли под контроль батальонный район обороны оккупантов. По словам командира бригады, полковника Андрея Билецкого, главной задачей было сбить атакующий потенциал 20-ой армии ВС РФ на этом направлении. Наступление ведется, несмотря на преимущество врага в живой силе, по оценкам командования бригады, достигающего 2,5 к 1.

pic.twitter.com/nXcN5saYJI

— Newsfeed (@Newsfeed883920) August 22, 2024

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